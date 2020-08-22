Son dakika haberleri... 'Ankara Kuşu'nun 10 dakikada tahliye edilmesi ortalığı karıştırdı - Son Dakika

Son dakika haberleri... 'Ankara Kuşu'nun 10 dakikada tahliye edilmesi ortalığı karıştırdı

Gelen son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve geçtiğimiz hafta basın mensuplarının alınmadığı davada mahkemece tahliye edilen "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar'ın paylaşımları hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü suç duyurusunda...

Son dakika haberleri... 'Ankara Kuşu'nun 10 dakikada tahliye edilmesi ortalığı karıştırdı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve geçtiğimiz hafta basın mensuplarının alınmadığı davada mahkemece tahliye edilen "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar'ın paylaşımları hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü suç duyurusunda bulunurken, Karadeniz'de petrol bulunması ile ilgili paylaşımları tepki çekti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeni ile hakkında Oktay Yaşar isimli şahıs, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evine düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyette yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oktay Yaşar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şahsın aktif olarak kullandığı Twitter hesabından 6 Nisan 2015'de "Gülen cemaatine yakın 4 isim bağımsız olarak seçime giriyor", 7 Şubat 2015'de "Gülen keşke dini cemaat yerine siyasi parti kursaymış" ve 3 Şubat 2015'de ise "Fetullah Gülen, gözyaşlarını tutamadı" şeklinde paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Yaptığı paylaşımlarla FETÖ elebaşını mağdur göstermeye çalıştığı, örgüt ile liderinin eylemlerini meşru gösterme amacı içerdiğinin belirtildiği iddianamede şüpheli Oktay Yaşar'ın "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Oktay Yaşar hakkında açılan davada Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi yetkisizlik kararı vererek, dosyayı Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Hakim karşısına çıktı

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesinde, sanık Oktay Yaşar, duruşmaya tutuklu bulunduğu Sincan T Tipi Cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katıldı. Sanık avukatlarının hazır bulunduğu duruşma salonuna korona virüs önlemleri kapsamında sadece avukatlar alındı. Duruşmayı takip etmek isteyen basın mensupları ise salona alınmadı. Duruşmada savunma Oktay yaptığı öğrenilen Oktay Yaşar'ın, suçsuz olduğunu söyleyerek, yaptığı paylaşımların FETÖ propagandası olmadığını iddia ettiği öğrenildi. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanık Oktay Yaşar'ın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Tutukluluk sürecinde hesaptan paylaşım yapılmaya devam edildi

Tahliye edilmesinin ardından Oktay Yaşar, Twitter'de bulunan hesabı üzerinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Yaşar Oktay'ın tutuklu bulunduğu süre içerisinde de aynı hesap üzerinden paylaşım yapılması ise dikkat çekti. Tahliye olmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nü hedef alan paylaşımlarda bulunan Oktay Yaşar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü suç duyurusunda bulundu.

"İddiaları tamamen asılsız olduğu gibi devam eden yargılamayı etkilemeye yöneliktir"

"Ankara Kuşu" isimli kullanıcı Oktay Yaşar'ın paylaşımları üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformu Twitter üzerinde '@ankara_kusu1' isimli kullanıcının, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik suçlayıcı ve hedef gösterici paylaşımına istinaden kamuoyunun bilgilendirilmesine gerek duyulmuştur. '@ankara_kusu1' isimli Twitter hesabını yöneten O.Y, TCK 213 md. kapsamında, 01/04/2020 tarihinde gözaltına alınmış, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış ve 18/08/2020 tarihinde tahliye olmakla birlikte yargılanması devam etmektedir. Gözaltı sürecinden mahkeme sürecine kadar olan süreçte yapılan tüm iş ve işlemler hukuka uygun bir şekilde yapılmıştır. O.Y'nin iddiaları tamamen asılsız olduğu gibi devam eden yargılamayı etkilemeye yöneliktir. O.Y'nin söz konusu asılsız iddia ve isnatlarıyla ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzce adli merciler nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Asılsız paylaşımları tepki topluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgaz bulunduğunun müjdesini verdiği açıklama öncesinde hesap üzerinden paylaşımlar yapan Oktay Yaşar, "Akdeniz'de işin aslı şey bulmuşuz, onu açıklayacaklar" ifadelerine yer verdi. Konuyla ilgili paylaşımlar yapmaya devam eden Oktay Yaşar, "Ne zaman doğalgaz bulsak 3 ay içerisinde seçim oluyor. İşin aslı ortada gaz falan da yok" ifadelerinin yer aldığı paylaşımlar yaptı. Oktay Yaşar'ın yaptığı paylaşımlara tepki gösteren çok sayıda Twitter kullanıcısı ise "Ankara Kuşu"nun yalan paylaşımlarla gündemde kalmaya çalıştığını söyledi. - İSTANBUL

Emniyet Genel Müdürlüğü, Oktay Yaşar, Twitter, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 13:36

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 'Ankara Kuşu'nun 10 dakikada tahliye edilmesi ortalığı karıştırdı - Son Dakika

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