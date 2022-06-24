Son dakika haberleri! Ankara merkezli 12 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 30 gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Ankara merkezli 12 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 30 gözaltı kararı verildi

24.06.2022 08:31
Son dakika haberleri! Ankara merkezli 12 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 30 gözaltı kararı verildi

Edinilen son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 30 zanlıdan 25'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 30 zanlıdan 25'i yakalandı.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün kamu mahrem yapılanmasına yönelik çalışma kapsamında, örgütün "mahrem imamları"yla operasyonel GSM hattı üzerinden irtibat kurduğu belirlenen, hakkında örgüt üyeliği ve iltisakını gösteren itirafçı ve tanık beyanı veya ihbar ile ankesörden görüşme, ardışık ve periyodik arama gibi çeşitli deliller bulunan 30 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden 15'inin kamudan ihraç edildiği, 15'inin ise halen görevde olduğu belirlendi.

Ankara merkezli 12 ilde başlatılan operasyonda şüphelilerden 25'i gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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Son dakika haber | 12 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 30 gözaltı kararı verildi Son dakika haber | 12 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 30 gözaltı kararı verildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ankara merkezli 12 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 30 gözaltı kararı verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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