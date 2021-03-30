Son dakika haberleri: Ankara merkezli 29 ilde FETÖ operasyonu: 77 gözaltı kararı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ankara merkezli 29 ilde FETÖ operasyonu: 77 gözaltı kararı
30.03.2021 10:03
Gelen son dakika haberine göre ANKARA merkezli 29 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2012 yılında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 77 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
ANKARA merkezli 29 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2012 yılında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 77 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen, 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Bunun üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 77 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 29 ilde operasyon başlatıldı.
ANKARA, -
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