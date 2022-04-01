Son dakika haberleri: Ankara merkezli 5 ilde FETÖ soruşturmalarında 22 gözaltı kararı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Ankara merkezli 5 ilde FETÖ soruşturmalarında 22 gözaltı kararı

01.04.2022 09:13
Son dakika haberleri: Ankara merkezli 5 ilde FETÖ soruşturmalarında 22 gözaltı kararı

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında örgüt mensubu oldukları iddiasıyla 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında örgüt mensubu oldukları iddiasıyla 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün güncel kamu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmalarına yönelik iki ayrı soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda kamu kurumlarında örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirlenen 6'sı görevde 12 şüpheli tespit edildi.

Başka bir soruşturmada ise FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında oldukları belirlenen 5'i görevde 9 astsubay ve bir mahrem imam tespit edildi.

Ankara merkezli 5 ilde 22 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerinin zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Gözaltı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ankara merkezli 5 ilde FETÖ soruşturmalarında 22 gözaltı kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Ankara merkezli 5 ilde FETÖ soruşturmalarında 22 gözaltı kararı - Son Dakika
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