Ankara merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

Terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarının 2012 yapılan Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK/JANA) sorularını ele geçirerek diğer örgüt üyelerine dağıttığı tespit edilen 12 şahsa yönelik Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarının 2012 yapılan Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK/JANA) sorularını ele geçirerek diğer örgüt üyelerine dağıttığı tespit edilen 12 şahsa yönelik Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2012 yapılan Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK/JANA) sorularını ele geçirerek diğer örgüt üyelerine dağıtan FETÖ/PDY terör örgütü mensubu 12 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 9 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla belirlenen şahıslardan 11'ini yakalayarak gözaltına aldı. Firari diğer şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. (Ali Nargüner/İHA)

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