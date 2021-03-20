Son dakika haberleri! Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı

20.03.2021 10:27
Son dakika haberleri! Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Son dakika haberi: Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis oynatıp dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis oynatıp dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 21'i tutuklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Facebook, İnstagram ve Twitter gibi sosyal medya siteleri üzerinden "yasal bahis" adı altında sahte kuponlar ve yüksek meblağlı banka dekontları yayınlayan şüphelilerin, bu yolla ağlarına düşürdükleri kişilere düşük miktarda ödeme karşılığında kupon satarak, yüksek meblağlarda para kazanacakları vaadinde bulundukları bilgisine ulaşıldı.

Daha sonra oynanan kuponların tuttuğunu gösteren sahte dekontlar hazırlayarak kazanılan tutarın alınabilmesi için "işlem ücreti", "vergi ücreti" ve "banka bloke ücreti" adı altında birçok kez para isteyen şüphelilerin, bu paraları yatırmayan ya da yatıracak parası kalmayan bahisçilere, sahte avukat kimliği göndererek, avukatlarının haciz ve tazminat davası açacağını söyleyerek tehditte bulundukları tespit edildi.

Şüphelilerin, son bir yıl içerisindeki banka hareketlerinde ise 25 milyon lira tutarında para akışının olduğu belirlendi.

Bunun üzerine, Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara'nın Polatlı ilçesinin merkez olarak alındığı Muğla, Kırıkkale, Erzurum, Sivas, Çankırı, Kastamonu ve Konya'da operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında, gözaltı kararı verilen şüphelilerden 26'sı gözaltına alındı. Bir şüphelinin aynı suçtan dolayı cezaevinde olduğu, birinin de yakın zamanda yurt dışına çıktığı öğrenildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde, çok sayıda dijital materyal, banka kartları ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dolandırıcılık, Ankara, Bahis, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Masumlar Apartmanı'nın 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Doktora giden Han, her şeyi anlatıyor Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı İç çamaşırına sakladığı telefonun sesini açık unutunca, sınavda yakayı ele verdi Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken paylaşım Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bir dönem milletvekilliği yaptığı ortaya çıktı Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi
Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın veda mesajı sosyal medyanın dilinde Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın veda mesajı sosyal medyanın dilinde         
11:30
İstanbul'a salı günü kar geleceğini söyleyen Orhan Şen'den dikkat çeken sözler: Önümüzdeki 4 gün sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağız İstanbul'a salı günü kar geleceğini söyleyen Orhan Şen'den dikkat çeken sözler: Önümüzdeki 4 gün sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağız         
11:22
Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş         
11:05
Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği dünya basınında da geniş yankı uyandırdı Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği dünya basınında da geniş yankı uyandırdı         
10:38
Erdoğan 2 ay önce sinyali vermişti! Naci Ağbal'ın uyarıları dikkate almaması sonunu getirdi Erdoğan 2 ay önce sinyali vermişti! Naci Ağbal'ın uyarıları dikkate almaması sonunu getirdi         
10:17
Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı         
09:51
Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu         
09:07
Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Ağbal'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Ağbal'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim         
08:05
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi         
02:12
Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti         
23:12
Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı         
22:47
Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster         
21:18
ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü         
19:33
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı         
15:55
Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu         
15:40
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 11:43:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei