MİT, PYD/YPG'nin sözde komutanını yakalayıp, Türkiye'ye getirdi - Son Dakika

MİT, PYD/YPG'nin sözde komutanını yakalayıp, Türkiye'ye getirdi

15.03.2021 12:18

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde komutanı 'Şeh Guyi' kod adlı İbrahim Babat'ı, Suriye'de gerçekleştirdiği nokta operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde komutanı 'Şeh Guyi' kod adlı İbrahim Babat'ı, Suriye'de gerçekleştirdiği nokta operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Edinilen bilgiye göre; gece operasyonu ile Suriye alanına sızan MİT ekibi, sözde Şehit Cemşit Tugayı Komutanı komutanı İbrahim Babat'ı aracıyla seyir halindeyken sağ olarak yakaladı ve sınır hattından ülkeye getirdi. Terörist Babat'ın verdiği bilgiler çerçevesinde MİT, Suriye Milli Ordusu unsurlarıyla birlikte Suriye'deki Barış Pınarı Harekat Alanı çerçevesinde yaptığı çalışmalarda; eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanmış olan örgüte ait çok sayıda el yapımı patlayıcı, mayın, elektrikli fünye ele geçirdi.Terörist Babat'ın sorgusu neticesinde, ayrıca örgütün, Suriye-Türkiye sınır hattında yer alan TSK'ya ait karakol ve üslerine yönelik eylem planları da deşifre edili. Terör örgütüne 2011'de Cizre'de katılan terörist Babat'ın Kuzey Irak Haftanin'de örgütün kırsal kadrosunda faaliyetlerine başladığı, bir süre Zap'ta görev yaptıktan sonra 2017'de Suriye alanına geçerek sözde komutan olarak görevlendirildiği öğrenildi.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, -


MİT, PYD/YPG'nin sözde komutanını yakalayıp, Türkiye'ye getirdi
MİT, PYD/YPG'nin sözde komutanını yakalayıp, Türkiye'ye getirdi
MİT, PYD/YPG'nin sözde komutanını yakalayıp, Türkiye'ye getirdi
MİT, PYD/YPG'nin sözde komutanını yakalayıp, Türkiye'ye getirdi
MİT, PYD/YPG'nin sözde komutanını yakalayıp, Türkiye'ye getirdi
MİT, PYD/YPG'nin sözde komutanını yakalayıp, Türkiye'ye getirdi
MİT, PYD/YPG'nin sözde komutanını yakalayıp, Türkiye'ye getirdi

Türkiye, Suriye, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİT, PYD/YPG'nin sözde komutanını yakalayıp, Türkiye'ye getirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Her şeyi otel kayıtları ve mesajlar ortaya çıkardı! Eşini aldattığı kadını, boşanma davasında tanık olarak dinletmiş Kimliğini kaybeden yaşlı kadının hayatı kabusa döndü! Nüfusta ölü görünüyormuş Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Son Dakika! 2021 yılı için fitre miktarı 28 TL olarak belirlendi Oyun oynadığı kardeşini, üzerine kolonya döküp yaktı İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor Minibüsteki fazla yolculara sinirlenen kaymakam kendisini tutamadı: Terbiyesiz herifler sizi
HDP'li vekillerin pul oyunu bozuldu! Artık Meclis bütçesinden ödenmeyecek HDP'li vekillerin pul oyunu bozuldu! Artık Meclis bütçesinden ödenmeyecek         
12:36
Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı         
12:22
Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi         
11:59
Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi         
11:47
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler         
11:31
Erik Lamela'nın Arsenal'e attığı rabona golü, dünya basınında gündem oldu Erik Lamela'nın Arsenal'e attığı rabona golü, dünya basınında gündem oldu         
11:25
Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! "Misafir kabul etmeyin" uyarısı yapan polisi evine çaya davet etti         
10:38
Evini kumarhaneye çeviren şahıstan pişkin savunma: Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız Evini kumarhaneye çeviren şahıstan pişkin savunma: Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız         
09:49
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti         
08:39
Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
21:34
İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu         
21:07
Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası         
20:50
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu         
17:25
Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış         
15:05
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 12:49:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MİT, PYD/YPG'nin sözde komutanını yakalayıp, Türkiye'ye getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei