Son dakika haberleri: Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan ormanda çıkan yangın 1 saat içerisinde büyümeden söndürüldü.
Son dakika haberleri... Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan ormanda çıkan yangın 1 saat içerisinde büyümeden söndürüldü.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan ormanda çıkan yangın 1 saat içerisinde büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 01:32
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan ormanda çıkan yangın 1 saat içerisinde büyümeden söndürüldü. - Son Dakika
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