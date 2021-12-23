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Son dakika haberleri... Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Surel, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Surel, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

23.12.2021 14:07
Son dakika haberleri... Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Surel, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Son dakika habere göre Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Aziz Ahmet Surel, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Aziz Ahmet Surel, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Surel, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğraflara oy verdi.

"Haber" kategorisinde, savaş bölgelerinde çekilmiş dramatik ve öğretici fotoğraflar olduğuna işaret eden Surel, " Suriye'deki rejimin saldırısına maruz kalan küçük kardeşlerimizin görselleri çok dikkatimi çekti. Devletimizin ne büyük nimet olduğunu ve devlet, millet barışının ne kadar önemli olduğunu burada görüyoruz. Bu insanlar ne yazık ki kendi devletlerinin saldırısına uğruyorlar." dedi.

Surel, "haber" kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" adlı fotoğrafını seçerek, "Çaresizlikler ve felaketlerin sembolü değil, umudun sembolü olan ilk kadın taarruz helikopter pilotumuzun fotoğrafını yılın fotoğrafı olarak seçmek istiyorum. Çünkü bu fotoğraf Türk insanının, Türk kadınının mücadele ettiği, azmettiği zaman neleri başarabileceğini gösteriyor. Geleceğe de bu pencereden bakmamızın, yarınlarımız için en anlamlı bakış açısı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Yaşam" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Surel, her birinin çok anlamlı ve güzel olduğunu vurguladı. Surel'in bu kategorideki tercihi, İzzet Mazı'nın Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki bir üsse yönelik terör saldırısında şehit düşen Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın birlikte görev yaptığı, aynı saldırıda yaralanan mayın arama köpeği "Atmaca"nın şehidin Kahramanmaraş'taki ailesiyle yeni bir hayat sürdürmesini konu aldığı fotoğrafı oldu.

"Oğullarının emaneti Atmaca" başlıklı fotoğrafı çok anlamlı bulduğunu dile getiren Surel, hayvan haklarının korunmasının ve hayvan sevgisinin önemine dikkati çekti.

Aziz Ahmet Surel, "Spor" kategorisinde ise Sıraç Karadeniz'in "Yerel kayakçılar" başlıklı fotoğrafına oy verdi. Daha önceki görev yerinin Hakkari'nin Şemdinli ilçesi olduğunu anımsatan Surel, kendi imkanlarıyla yaptıkları kayak takımlarıyla kayan ilçe vatandaşlarının bu fotoğrafını anlamlı ve kıymetli bulduğunu söyledi.

"Her biri sanat eseri"

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Surel, fotoğrafçılıkta anı, ışığı yakalamanın, kompozisyonun önemine vurgu yaparak, "Her biri sanat eseri. İçlerinden birini seçmek o kadar zor ki. Her birinin ayrı bir anlamı var, her birinin taşıdığı değerler farklı. Haber ulaştırmaya, insanları bilgilendirmeye çalışırken bu kadar sanatsal, dinamik görüntüler elde eden bütün foto muhabirlerini tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Son dakika haberleri... Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Surel, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Son dakika haberleri... Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Surel, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Son dakika haberleri... Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Surel, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Son dakika haberleri... Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Surel, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Ankara Şehir Hastanesi, Anadolu Ajansı, Aziz Ahmet, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Surel, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Surel, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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