Son dakika haberleri | Ankara sokaklarında sınav sessizliği - Son Dakika

Son dakika haberleri | Ankara sokaklarında sınav sessizliği

Son dakika haberine göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sorunsuz şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla bugün 81 ilde altı saat süreyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Son dakika haberleri | Ankara sokaklarında sınav sessizliği, System.String[]

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sorunsuz şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla bugün 81 ilde altı saat süreyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Sınav öncesinde başlayan kısıtlama kapsamında, Ankara sokakları sessizleşti.

LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Söz konusu kısıtlamanın ardından Ankara'nın işlek yerlerinden Atatürk Bulvarı, Ulus Meydanı, 15 Temmuz Kızılay Milli irade Meydanı, Güvenpark, Kuğulu Park, Tunalı Hilmi Caddesi, Aşkabat Caddesi, gibi noktalar sessizliğe büründü.

Öte yandan, polis ekipleri de belirlenen noktalarda ve sokaklarda kontrollerini sürdürdü.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş - Gazi Taş/İHA)

Ankara, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 12:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Ankara sokaklarında sınav sessizliği - Son Dakika

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