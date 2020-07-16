Son dakika haberleri! Ankara Tenis Kulübü'nden 'koronavirüs' açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ankara Tenis Kulübü'nden 'koronavirüs' açıklaması

Son dakika spor haberine göre Ankara Tenis Kulübü (ATK), 1 antrenör, 2 kondisyoner ve 1 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif sonuçlarını, aynı tesiste çalışmalarını sürdüren Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularından gizlemesiyle ilgili haber üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

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Ankara Tenis Kulübü (ATK), 1 antrenör, 2 kondisyoner ve 1 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif sonuçlarını, aynı tesiste çalışmalarını sürdüren Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularından gizlemesiyle ilgili haber üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

DHA'nın bugün servis ettiği haberde; Ankara Tenis Kulübü'nde görevli 1 antrenör, 2 kondisyoner ve 1 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif olduğu tespit edilmiş, ancak bu durumun ATK sporcuları  ve çevresine haber verilmesine rağmen aynı tesiste çalışmalarını sürdüren Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları ve antrönerlerine bu durumun aktarılmadığı ifade edilmişti.

Bu yaşananların ardından Ankara Tenis Kulübü (ATK) yazılı bir açıklama yaparak, Covid 19 ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Tenis Federasyonu önerileri doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Kulübümüzde Covid 19 ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Tenis Federasyonu önerileri doğrultusunda gerekli tüm tedbirler alınmış, filyasyon çalışmaları yapılmış, özellikle personel, antrenör ve antrenman gruplarının ayrıştırılarak sporcuların, antrenörlerin ve personelin farklı zaman dilimlerinde çalışmaları sağlanmıştır. Alınan tüm önlemlere rağmen, 14 Temmuz 2020 gecesi boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye müracaat eden 1 kondisyonerimizin Covid 19 testi pozitif çıkmıştır.

Bunun üzerine kondisyonerimizin yakın temasta olduğu bilinen antrenörlerimize test yaptırılmış, velilerimize gerekli bilgilendirme yapılarak veli ve sporcularımızın Covid 19 testi yaptırmaları konusunda yönlendirilmişlerdir. 15 Temmuz tarihinde yapılan testler sonucunda kondisyonerimizin çok yakın temasta olduğu 1 kondisyoner ve 1 tenis antrenörümüzün de testini pozitif çıktığı 15 Temmuz 2020 akşamı 18: 30 sularında öğrenilmiştir.

Konu Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Sn. Cengiz Durmuş'a 15 Temmuz 2020 tarihinde bildirilmiş ve Kulübümüzde tüm antrenmanlar 23 Temmuz Perşembe gününe kadar iptal edilmiş ve antrenörlerimizin sosyal izolasyonu sağlanmıştır. Ayrıca tüm antrenör ve personelimize Covid 19 testi yaptırılmıştır. Bilgilerinize."

DİĞER SPORCULAR UNUTULDU!

Demirören Haber Ajansı Spor Servisi'nin ortaya çıkardığı olayda Gençlik ve Spor Bakanlığı devreye girdi ve hem kulüpten hem Türkiye Tenis Federasyonu yetkililerinden bilgi aldı. Yaşları 14-18 arasında olan TOHM sporcularında herhangi bir virüs belirtisi olmadığı belirtilince Bakanlık ve aileler derin bir nefes aldı.

ATK yetkililerinin kendi sporcuları için önlem aldıklarını  yaptıkları yazılı açıklamada olduğu gibi belirtilirken, tesisi kiralık kullanan TOHM sporcuları için önlem almamaları ve pozitif vakalara rağmen çalışmalarına izin verilmesi konusu ise  araştırılmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı; Spor Genel Müdürlüğü yetkilileri ve Ankara Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'e talimat vererek TOHM sporcularına da testlerin yapılmasını ve fiilasyon konusunda tedbirlerin alınmasını istedi.


Koronavirüs, Türkiye, Ankara, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Ankara Tenis Kulübü'nden 'koronavirüs' açıklaması - Son Dakika Spor
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