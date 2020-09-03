Son dakika haberleri... Ankara Üniversitesi, güz yarıyılına ilişkin eğitim öğretim kararını duyurdu - Son Dakika

Ankara Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, güz yarıyılında klinik uygulama veya into¨rn egˆitimi ic¸eren programlarda "karma egˆitim (hibrit)", digˆer programlarda ise "uzaktan egˆitim" yo¨ntemlerinin uygulanmasını kararlaştırdı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Necdet Ünüvar, Twitter hesabından, üniversite senatosunun 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı öğretim süreçlerine ilişkin kararlarını yayımladı.

Buna göre, klinik uygulama veya into¨rn egˆitimi ic¸eren programlarda karma egˆitim (hibrit), digˆer programlarda ise uzaktan egˆitim yo¨ntemleri uygulanacak.

Teorik dersler ve teorik ders ile bu¨tu¨nles¸en laboratuvar uygulamaları uzaktan o¨gˆretim yolu ile c¸evrim ic¸i yapılacak. Üniversitenin tıp, dis¸ hekimligˆi, hems¸irelik ve veteriner hekimligˆi programlarında yu¨ru¨tu¨len klinik uygulama veya into¨rn egˆitimleri, pandemiden korunma, fiziki kos¸ullar ve o¨gˆrenci sayıları dikkate alınarak seyreltilmis¸ gruplar ile do¨nu¨s¸u¨mlu¨ olarak ilgili faku¨lteler tarafından planlanacak.

Ögˆretmenlik uygulamaları, pandemi kos¸ulları ve korunma kuralları dikkate alınarak ilgili kurumlarla is¸ birligˆi ic¸inde yu¨ru¨tu¨lecek.

Yarıyıl ara sınavları, su¨rec¸ odaklı olarak dijital ortamda gerc¸ekles¸tirilecek, final ve bu¨tu¨nleme sınavlarının uygulanma yo¨ntemi, kasım ayının son haftasında

degˆerlendirilecek. Tu¨m o¨gˆrenciler için akademik danıs¸manlık ve rehberlik hizmetlerine o¨zel o¨nem

verilecek.