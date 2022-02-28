Son dakika haberleri... Ankara Üniversitesi'nden Kosova Cumhurbaşkanı'na fahri doktora - Son Dakika

ANKARA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, düzenlenen törenle Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Vjosa Osmanı- Sadrıu'a fahri doktora unvanı verdi.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu'nda gerçekleşen törene, Ankara Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Vjosa Osmanı- Sadrıu ve eşi Yarbay Prindon Sadriu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen, Türkiye-Kosova Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Zafer Işık, senato üyeleri, akademisyenler ile çok sayıda davetli katıldı.

'İŞ BİRLİKLERİNE HER ZAMAN HAZIRIZ'

Rektör Ünüvar, törende yaptığı konuşmada, Kosova'nın farklı şehirlerinde yaşayan yaklaşık 20 bin Türk vatandaşının Türkiye ile Kosova arasındaki bağların temsilcileri olduğunu söyledi. Türkiye olarak daima kardeş Kosova'nın ekonomik gücünün artması ve çevresinde sözü geçen güçlü bir ülke olma çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Ünüvar, "Yüzlerce Türk firmanın da Kosova'da faaliyet veriyor olması Kosova'ya olan güvenin bir simgesidir. Eğitim alanındaki iş birlikleri de özellikle Covid-19 pandemisi döneminde büyük önem arz eden hususlardan biri olmuştur. Ankara Üniversitesi olarak da öğretim faaliyetleri ve bilimsel çalışmalarıyla dünyada önde gelen alanlarda güçlü bir yere sahip olan fakülte, enstitü ve merkezlerimizle bu iş birliklerine her zaman hazır olduğumuzu Sayın Kosova Cumhurbaşkanı'nın yüksek katılımları ile onurlandırdıkları bu programda bir kez daha ifade etmek isterim" dedi.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İLİŞKİLERİMİZE ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ'

Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Vjosa Osmanı- Sadrıu, Ankara Üniversitesi'nden 'Fahrı Doktora' unvanını almaktan onur duyduğunu söyleyerek, unvanı gururla taşıyacağını ve temellerinde yer alan değerlerin yaşatılması için çalışacağıma söz verdiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Vjosa Osmanı- Sadrıu, "Türkiye, Kosova'nın kilit ve stratejik ortağı olduğu ve olmaya devam ettiği için Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimize özel önem veriyoruz. Siyasi ve ekonomik iş birliğinin ötesinde, iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliğinin artarak devam etmesine umuyor ve inanıyorum ve bunun için aktif olarak katkıda bulunacağım. Eğitim, gelişen tehlikeli söylemlere karsı savaşmamıza yardım edecektir. Bireylerin eğitimi daha hoşgörülü bir toplum inşa etmemize yardımcı olacağından, eğitim genel refahımızı yükseltmek için yardımcı olacaktır. Sonuç olarak, eğitim daha iyi bir toplum inşa etmemize yardımcı olacaktır. Nihayetinde, bölünmelerin üzerinde çıkmamıza yardım eden, iyileştirici ve birleştirici bir unsur olarak hizmet eden eğitimdir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Ünüvar, Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Vjosa Osmanı- Sadrıu'a fahri doktora unvanını takdim etti.