Ankara'ya şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'ya şehit ateşi düştü (2)

05.03.2021 02:14
Ankara'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT YÜZBAŞI GÖKHAN UYSAL'IN BABA EVİNE ACI HABER ULAŞTIBitlis'in Tatvan ilçesinde, askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerden Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın baba evine şehit haberi ulaştı.

ŞEHİT YÜZBAŞI GÖKHAN UYSAL'IN BABA EVİNE ACI HABER ULAŞTI

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerden Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın baba evine şehit haberi ulaştı. Şehit Yüzbaşı Uysal'ın ailesi, acı haberi sağlık ekibi eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden aldı. Beyhan ve Yaşar Uysal çiftinin tek oğlu olan Şehit Yüzbaşı'nın bir kız kareşi olduğu belirtildi. Şehidin ayrıca, evli ve 2 çocuk babası olduğu kaydedildi.

YORUMLAR
500
Şehit Uzman Çavuş Mahmut Güleş için Mevlid-i Şerif okundu Şehit Uzman Çavuş Mahmut Güleş için Mevlid-i Şerif okundu Son dakika haberleri! Tahmazoğlu, şehit edilişinin 102. yılında Şahin Bey'i andı Son dakika haberleri! Tahmazoğlu, şehit edilişinin 102. yılında Şahin Bey'i andı

Yüzbaşı, Bitlis, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'ya şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika


Son Dakika
01:28 Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Biraz dürüstsen o ortak bildiriyi düzelttirdiğin büyükelçiyi açıkla
01:16 Erzincan-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 33 yaralı
01:13 6 muhalefet liderinin ikinci görüşmesi sona erdi! İşte gündeme getirilen konu başlıkları
01:00 Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, Etiler'de kameralara yakalandı! Lüks cipinin fiyatı şaşkınlık yarattı
00:58 Sancaktepe Belediye Başkanı, Halk Ekmek paylaşımıyla tepkilerin hedefi oldu!
00:30 Oscar Ödülleri 94. kez sahiplerini buluyor! İşte bu gecenin adayları
00:27 Türk bayrağını yerine asmak için Uludağ'a tırmanıp mahsur kalan 3 genç ekipler tarafından kurtarıldı
00:00 Futbolcular tekme tokat kavga etti! Elazığ'daki karşılaşmada toplam 18 kırmızı kart çıktı
23:29 Bayern Münih'te bir dönem bitiyor! İşte Robert Lewandowski'nin gideceği yeni takım
23:22 İstanbul'un göbeğinde saatlerdir devam eden elektrik kesintisi vatandaşı isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 03:25:32. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'ya şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement