Ankara'ya şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika

ŞEHİT YÜZBAŞI GÖKHAN UYSAL'IN BABA EVİNE ACI HABER ULAŞTI

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerden Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın baba evine şehit haberi ulaştı. Şehit Yüzbaşı Uysal'ın ailesi, acı haberi sağlık ekibi eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden aldı. Beyhan ve Yaşar Uysal çiftinin tek oğlu olan Şehit Yüzbaşı'nın bir kız kareşi olduğu belirtildi. Şehidin ayrıca, evli ve 2 çocuk babası olduğu kaydedildi.