Son dakika haberleri... Anne-oğlun öldürülüp kuyuya atılmasında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Anne-oğlun öldürülüp kuyuya atılmasında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

24.06.2022 16:12
Son dakika haberleri... Anne-oğlun öldürülüp kuyuya atılmasında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Son dakika gelişmesine göre KARS'ta, Figen (46) ile oğlu Mert Muhammet (24) Karadağ'ın öldürülerek, şu kuyusuna atılmasıyla ilgili davada tutuklu yargılanan Mesut Saçu, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapse çarptırıldı.

KARS'ta, Figen (46) ile oğlu Mert Muhammet (24) Karadağ'ın öldürülerek, şu kuyusuna atılmasıyla ilgili davada tutuklu yargılanan Mesut Saçu, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapse çarptırıldı. Saçu'nun cezasında indirim uygulanmadı.

İstanbul'dan Kars'a ev almak için gelen Figen Karadağ ile oğlu Mert Muhammet Karadağ, 10 Temmuz 2020'de tüfekle öldürülerek, şu kuyusuna atıldı ve paraları gasbedildi. Cinayet şüphelisi olduğu belirlenen Mesut Saçu, yakalanarak tutuklandı. Adliyeye sevk edilen Saçu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Mesut Saçu hakkında karar verildi. Duruşmaya Saçu, tutuklu bulunduğu Iğdır S Tıpı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık ve müşteki avukatları, salonda hazır bulundu.Sanık Saçu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini ve tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Mesut Saçu'ya 'nitelikli kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'silahla yağma' suçundan da 20 yıl hapis cezası verirken, sanığın suç öncesi ve sonrası davranışlarını dikkate alarak iyi hal indirimi uygulamadı.

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Kaynak: DHA

İstanbul, Karadağ, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Anne-oğlun öldürülüp kuyuya atılmasında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Anne-oğlun öldürülüp kuyuya atılmasında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
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