Son dakika haberleri... ANNE VE BABALARI KAZADA ÖLEN KARDEŞLERİ OKULA POLİS GÖTÜRDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... ANNE VE BABALARI KAZADA ÖLEN KARDEŞLERİ OKULA POLİS GÖTÜRDÜ

12.09.2022 12:13

Son dakika haber: ADANA'nın Karaisalı ilçesinde 15 Temmuz'da anne ve babalarını trafik kazasında kaybeden bedensel engelli Mustafa (13) ile kardeşi Mehmet Ali Öveç'i (11), polis ekipleri ellerinden tutarak okula götürdü.

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde 15 Temmuz'da anne ve babalarını trafik kazasında kaybeden bedensel engelli Mustafa (13) ile kardeşi Mehmet Ali Öveç'i (11), polis ekipleri ellerinden tutarak okula götürdü. 5'inci sınıfa başlayan Mustafa Öveç, 'Şu anda çok farklı duygular içindeyim. Okula anne ve babalarıyla gelen arkadaşlarımı görünce çok üzülüyorum ama yapacak bir şey yok' dedi.

İlçeye bağlı Karapınar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Akif Öveç (40), 15 Temmuz gecesi eşi Arife Öveç (38), çocukları Elif Naz (4), Mehmet Ali, Mustafa, Rukiye (15) ve babası Mustafa Öveç ile birlikte Kızıldağ Yaylası'na gitmek üzere yola çıktı. Öveç'in kullandığı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Mehmet Coşkun kontrolündeki otomobil ile çarpıştı. Kazada Öveç ile Coşkun olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar ise Karaisalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öveç'in çocukları kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Arife Öveç ise 25 Temmuz'da yaşamını yitirdi.

POLİS EVLERİNDE ZİYARET ETTİ

Önce babalarını, sonra da annelerini kaybetmenin acısını yaşayan Elif Naz, Mehmet Ali, Mustafa ve Rukiye Öveç'e dedeleri Mustafa Öveç sahip çıktı. Kendisi de 2 yıl önce eşini toprağa veren Öveç, torunlarının ihtiyaçlarını karşılamak için çabalamaya başladı. Çocukların takibini yapan Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, okulların açıldığı ilk gün, anne ve babalarının yokluğunu hissetmemesi için ekibini seferber etti. Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, doğuştan bedensel engelli Mustafa ile kardeşi Mehmet Ali Öveç'i evlerinde ziyaret edip, kıyafet, çanta, kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye etti.

POLİS ARACIYLA OKULA GİTTİLER

Polislerden biri Mustafa'yı kucağına alıp evden çıkardıktan sonra tekerlekli sandalyeye bindirdi. Öveç kardeşler, polis aracıyla eğitim-öğretim görecekleri Atatürk Ortaokulu'na götürüldü. Polis abla ve ağabeylerinin elini tutarak okula giren Öveç kardeşler, arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

'ÇOK ÜZÜLÜYORUM'

5'inci sınıfa başlayan Mustafa Öveç, polisin bu jestinden büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, 'Allah devletimize zeval vermesin. Şu anda çok farklı duygular içindeyim. Okula anne ve babalarıyla gelen arkadaşlarımı görünce çok üzülüyorum ama yapacak bir şey yok' diye konuştu. İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıfa giren Öveç kardeşler, kendileri için özel olarak hazırlanan sıraya oturdu.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ANNE VE BABALARI KAZADA ÖLEN KARDEŞLERİ OKULA POLİS GÖTÜRDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:52 Valerien Ismael'den Başakşehir'e iddialı gönderme: İlki yaşatacağız
18:44 Lise öğrencileri arasındaki şaka silahlı saldırı korkusuyla okulun kapanmasına sebebiyet verdi
18:38 Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası bambaşka biri olmuştu! Bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu
18:22 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan '12 Eylül' paylaşımı: Millet iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur
18:21 Türkiye savunma sanayinde boş durmuyor! 'Hayalet SİHA' dünya basınında yer buldu
17:56 Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir! Zorlu maçın ilk 11'leri açıklandı
17:47 Bu mucize! Diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin kanseri olduğunu öğrenen kadın cenazesini planlasa da tedavi yolunda gitti
17:29 Öğretmene soru soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı cevapla kendi öğrencilik yıllarına döndü!
17:27 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? İşte açıklama için kulislerde konuşulan tarih...
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 19:14:10. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... ANNE VE BABALARI KAZADA ÖLEN KARDEŞLERİ OKULA POLİS GÖTÜRDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement