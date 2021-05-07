ISPARTA ANNE VE BABASINI ÖLDÜREN SANIĞA, İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ - Son Dakika

ISPARTA ANNE VE BABASINI ÖLDÜREN SANIĞA, İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

07.05.2021 16:40

Isparta'da tartıştığı emekli astsubay babası Nizamettin Altın (79) ile kendisine engel olmaya çalışan annesi Seher Altın'ı (71) bıçaklayarak öldüren Ramazan Oğuzhan Altın'ın (45), iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi.

Isparta'da tartıştığı emekli astsubay babası Nizamettin Altın (79) ile kendisine engel olmaya çalışan annesi Seher Altın'ı (71) bıçaklayarak öldüren Ramazan Oğuzhan Altın'ın (45), iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi.

Olay, 22 Mayıs 2020 günü iftar vakti, Yayla Mahallesi 130'uncu Cadde'deki 4 katlı apartmanın en üst katında bulunan dairede meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan ve işsiz olan Ramazan Oğuzhan Altın, iftar öncesinde emekli astsubay babası Nizamettin Altın ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan Oğuzhan Altın, önce babası Nizamettin Altın'ı, ardından kendisine engel olmaya çalışan annesi Seher Altın'ı bıçaklayarak, öldürdü. Olayın ardından Altın evden çıkıp, karakola giderek polise teslim oldu. Eve gelen polis ekipleri, çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Ramazan Oğuzhan Altın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ KEZ MÜEBBET İSTENDİ

Ramazan Oğuzhan Altın hakkında 'üstsoya karşı kasten adam öldürme' suçundan hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen sanık Ramazan Oğuzhan Altın'ın ifadelerine yer verildi. Altın'ın eşinden boşandıktan sonra anne ve babası ile yaşamaya başladığı, olay günü ekmek almak için evden çıktığı, geriye döndüğünde ise babası Nizamettin Altın'ın kendisine 'Neden geç kaldın, telefonun yok, avukatı arayayım götürsünler bu teröristi' diyerek bağırdığı iddianamedeki ifadesinde yer aldı. Altın, bu sırada kendini kaybettiğini, mutfakta siyah saplı bıçağı aldığını ve sonrasını hatırlamadığını söyledi. Babasını kaç kere bıçakladığını hatırlamadığını ifade eden Altın, annesi Seher Altın'ın da olaya dahil olduğunu, annesini de nasıl ve kaç kez bıçakladığını hatırlamadığını söyledi. 3-4 saat şoka girdiğini ve orada kaldığını, sonrasında bodrumda bulunan eşyalarını aldığını, üzerindeki kanlı elbiseleri çıkarıp poşete koyduğunu aktaran Altın, amacının polise teslim olmaya giderken bıçakla elbiselerini de götürmek olduğunu kaydetti. İddianamede, Ramazan Oğuzhan Altın'ın cezai ehliyetinin tam olduğunun tespit edildiği de belirtildi. ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) -

ISPARTA ANNE VE BABASINI ÖLDÜREN SANIĞA, İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ
ISPARTA ANNE VE BABASINI ÖLDÜREN SANIĞA, İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ
ISPARTA ANNE VE BABASINI ÖLDÜREN SANIĞA, İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ
ISPARTA ANNE VE BABASINI ÖLDÜREN SANIĞA, İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ
ISPARTA ANNE VE BABASINI ÖLDÜREN SANIĞA, İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ
ISPARTA ANNE VE BABASINI ÖLDÜREN SANIĞA, İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Ağırlaştırılmış Müebbet, Emekli, Mayıs, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ISPARTA ANNE VE BABASINI ÖLDÜREN SANIĞA, İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ - Son Dakika


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