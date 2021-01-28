Son dakika haberleri... Anneden vefat eden polis oğluna yürek yakan ağıt: "Her şaka oluyordu, bu şaka olmadı oğlum" - Son Dakika

Anneden vefat eden polis oğluna yürek yakan ağıt: "Her şaka oluyordu, bu şaka olmadı oğlum"

Erzincan'da doğalgaz zehirlenmesi sonucu vefat eden polis ve öğretmen karı koca memleketlerine uğurlandı

ERZİNCAN - Erzincan'da dün doğalgaz zehirlenmesi sonucu hayatlarını kaybeden polis ve öğretmen karı koca, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Törende oğlunun Türk bayrağına sarılı naaşı başında gözyaşlarına boğulan anne, "Her şaka oluyordu bu şaka olmadı oğlum" diyerek yürekleri dağladı.

Erzincan'da polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk ile öğretmen eşi Özlem Çabuk evlerindeki mutfakta ölü olarak bulundu. Kombi borusunun çıkmış olduğu görülen evdeki çiftin zehirlenerek yaşamını yitirdikleri tespit edildi. Çiftin evinde yapılan incelemede ise, çatıda oluşan buz sarkıtının düşüp, doğal gaz kombisine ait bacayı yerinden çıkardığı belirlendi.

Demirkent beldesi Osmanlı Mahallesi'nde, polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk ile öğretmen eşi Özlem Çabuk'dan haber alamayan yakınları meraklanınca durumu polise bildirip, evlerine gitti. Polis ekipleri kapıyı açıp eve girdi. Arkadaşları, çifti mutfakta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet Ufuk Çabuk ve Özlem Çabuk'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede kombi borusunun çıkmış olduğu gözlendi. Evde yapılan incelemenin ardından Mehmet Ufuk Çabuk ve Özlem Çabuk'un cansız bedenleri, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Erzincan merkez Demirkent Beldesi Osmanlı Mahallesi'ndeki evlerinde ölü bulunan polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk ile öğretmen eşi Özlem Akgül Çabuk'un yapılan incelemede zehirlendikleri tespit edildi. Çabuk çiftinin evinde yapılan incelemede ise, çatıda oluşan buz sarkıtının düşüp, doğal gaz kombisine ait bacayı yerinden çıkardığı belirlendi. Kombinin bacasındaki arızayı fark edemeyen Mehmet Ufuk Çabuk ile Özlem Akgül Çabuk'un karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

"Çabuk çifti törenle memleketlerine uğurlandı"

Hayatlarını kaybeden Mehmet Ufuk Çabuk ile Özlem Akgül Çabuk bugün Polisevi bahçesinde düzenlenen törenle toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı.

Törene Erzincan Vali Yardımcısı, Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Çabuk çiftinin ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.

Törende gözyaşları sel olup aktı. Mehmet Ufuk Çabuk'un annesi Fatma Çabuk, oğlunun Türk bayrağına sarılı naaşına sarılarak ağıtlar yaktı.

Anne Fatma Çabuk'un, "Oğlum bu şakayı bize niye yaptın. Her şaka oluyordu bu şaka olmadı oğlum. Bu şaka olmadı oğlum. Bu hiç güzel bir şaka değil oğlum. Peygamber efendimize komşu ol. Melekler seni karşılasın. Sen bir melek gibi çocuktun" diyerek ağıt yakması yürekleri dağladı.

Erzincan'da cenaze aracıyla yola çıkarılan cenazelerden Mehmet Ufuk Çabuk'un Ankara'da Karşıyaka Mezarlığında, Özlem Akgül Çabuk'un ise İstanbul'da Çengelköy Mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.