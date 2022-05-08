KAHRAMANMARAŞ - Anneler Günü'nde Milli Mücadele kahramanlarının yakınları ve şehit aileleri unutulmadı - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla Milli Mücadele kahramanlarının yakınları ile şehit ailelerini ziyaret etti.

Kadın Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ziyaret kapsamında, Milli Mücadele kahramanı Sütçü İmam'ın torunu Hatice Dingiş, Abdal Halil Ağa'nın kızı Emine Tüz ile terörle mücadele şehitleri Ulaştırma Er Mehmet Akif Türkön'ün annesi şerife Türkön ve Jandarma Onbaşı Varol Karaca'nın annesi Elif Karaca ziyaret edilerek Anneler Günü kutlandı.

Daha sonra kentteki engelli bireylerin annelerini de ziyaret eden ekipler annelerin bu özel gününü kutlayarak, çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gazetecilere, Kahramanmaraş'ta ortaya konulan Milli Mücadele'nin diğer şehirlere de ilham verdiğini söyledi.

Güngör, Anneler Günü'nde, vatan ve anne kavramlarının birbirinden ayrılmayan kutsal bir olgu olduğuna işaret ederek, "Ekiplerimiz Anneler Günü'nde Milli Mücadele kahramanlarımızın yakınları ile şehitlerimizin annelerini ziyaret etti. Annelerin varlığı ve duası her derde devadır. Başımızın tacı başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.