Son dakika haberleri... Annelerini kaybeden leylek yavrularını elleriyle besliyorlar - Son Dakika

Son dakika haberleri... Annelerini kaybeden leylek yavrularını elleriyle besliyorlar

Son dakika habere göre İzmir'in Bergama ilçesinde anneleri ölen 3 leylek yavrusu, elektrik dağıtım şirketi çalışanları tarafından günde 3 öğün besleniyor.

İzmir'in Bergama ilçesinde anneleri ölen 3 leylek yavrusu, elektrik dağıtım şirketi çalışanları tarafından günde 3 öğün besleniyor. Leylek yavrularını metrelerce yükseklikteki yuvalarında elleriyle besleyen GDZ Elektrik Dağıtım çalışanları, leylek yavrularının yuvadan uçacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı


İzmir'in Bergama ilçesindeki kırsal Doğancı Mahallesindeki yuvalarına her yıl gelerek yavrularını büyüten anne leylek, bu yıl da 3 yavrusunu büyütmeye başladı. Anne leyleğin uzun süredir yavrularını beslemeye gelmediğini fark eden Doğancı Mahallesi İmamı Mehmet Katırlı, durumu GDZ Elektrik Dağıtım'a bildirip yardım istedi.


Sepetli araç yardımıyla elektrik direğinin üzerinde leylek yuvasına bakan elektrik dağıtım şirketi çalışanları, yuvada bulunan 3 leylek yavrusunun aç, susuz ve bitkin olduğunu fark etti. Şirket çalışanları, günde 3 öğün balık ve su getirerek, metrelerce yükseklikteki yuvalarında leylek yavrularını beslemeye başladı.


"Yavruların aç kaldığını öğrendiğimizde çok üzüldük"


Çalıştıkları elektrik dağıtım şirketinin ilk etapta leyleklerin yuva yaptığı bölgelerdeki elektrik tellerini kapalı hatlara dönüştürdüğünü söyleyen GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi çalışanı, sonraki süreçte direklerin üzerine güvenli şekilde yuvalar yapıldığını belirtti. Şirketin kurduğu leylek yuvasında anne leyleğin uzun süredir görünmediğini öğrendiklerini ifade eden şirket çalışanı, "Yavruların aç kaldığını öğrendiğimizde çok üzüldük. Söz konusu elektrik direğinin üzerindeki leylek yuvasına baktığımızda ise 3 leylek yavrusunun aç ve susuz kaldığını gördük. O günden sonra yavrulara günde balık ve su getirmeye başladık" dedi.


Leylek yavrularına bakmaya geldiklerinde çevre halkına yavruların durumunu sorduklarını da anlatan şirket çalışanı, "Leylekler kendilerini besleyemeyecek kadar küçük oldukları için yardım eli uzattık. Anne leyleğin daha önce yuvaya taşıdığı çöp ve atıklar nedeni ile yavrular grimsi bir renk almışlar hem bu nedenle hem de yuvada koku oluşmaması için yuvayı da temizliyoruz. Onları, ellerimizle büyütüyoruz. Yarın bu yavrular yuvadan uçtuklarında eşsiz bir duygu yaşayacağız" diye konuştu.


Her yıl binlerce leylek misafir oluyor


Öte yandan, Sürdürülebilir doğaya katkı sunmak hedefiyle hayata geçirdikleri Leyleklere Yeni Yuva projesini 11 yıldır sürdüren GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi proje kapsamında her yıl düzenli olarak göç mevsimi öncesi hatlarda ve teçhizatlarda yalıtım çalışması yaparken, daha önce kurulan yuvaların bakımları da gerçekleştirilerek leyleklerin hayatını güvence altına alıyor. Yapılan özel yuva platformları ve hatlarda gerçekleştirilen yalıtım çalışmaları ile binlerce leylek güvenle yaşamlarını sürdürüyor. - İZMİR

Bergama, İzmir, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Annelerini kaybeden leylek yavrularını elleriyle besliyorlar - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 16:28 Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 15:31 Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 13:08 Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 13:05 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun 12:58 Koronavirüs ilk kez 3 boyutlu görüntülendi 12:41 İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı 12:37 Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 12:35 Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
16:32
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
16:28
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
15:37
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
15:31
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
14:54
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
14:47
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
14:06
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
13:55
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
13:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 17:33:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Annelerini kaybeden leylek yavrularını elleriyle besliyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]