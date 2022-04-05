İnşaat işçisi genç, annesi ve ağabeyi öldürüp mezarlıkta intihar etti - Son Dakika
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İnşaat işçisi genç, annesi ve ağabeyi öldürüp mezarlıkta intihar etti

05.04.2022 21:07
İnşaat işçisi genç, annesi ve ağabeyi öldürüp mezarlıkta intihar etti

Aksaray'da inşaat işçisi 24 yaşındaki Murat Kaplan, evin önünde tartıştığı annesi Hatice Kaplan ve ağabeyi Selahattin Kaplan'ı tüfekle ateş ederek öldürdü. Murat Kaplan, daha sonra köy mezarlığına gidip tüfekle başına ateş ederek intihar etti.

Merkeze bağlı Borucu köyünde saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, daha önce İstanbul'da inşaatlarda işçi olarak çalışan Murat Kaplan, evlerinin önünde yaşanan tartışmanın ardından ağabeyi Selahattin Kaplan ve annesi Hatice Kaplan'a tüfekle ateş edip öldürdü.

Silah sesini duyan köylüler, eve geldiklerinde anne ve oğlunu kanlar içinde buldu. Ardından jandarma ve sağlık görevlilerine haber verildi. Anne ve oğlu ihbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, köylüler saldırgan Murat Kaplan'ın köy mezarlığı yönüne gittiği söyledi. Mezarlığa giden jandarma, başına aynı tüfekle ateş edip intihar eden Murat Kaplan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olayın ardından köye gelen İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Kaplan ailesinin yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

Kaplan ailesinin komşusu Kerim Kurnaz, "Murat, İstanbul'da inşaatlarda çalışıyordu. Köyde de kimseye zararı yoktu. Kendi halinde biriydi. Cinayet işleyecek bir adam değildi. Neden ağabeyi ve annesini öldürüp, intihar etti bizde bilmiyoruz." dedi.

İnşaat işçisi genç, annesi ve ağabeyi öldürüp mezarlıkta intihar etti
İnşaat işçisi genç, annesi ve ağabeyi öldürüp mezarlıkta intihar etti
İnşaat işçisi genç, annesi ve ağabeyi öldürüp mezarlıkta intihar etti
İnşaat işçisi genç, annesi ve ağabeyi öldürüp mezarlıkta intihar etti
İnşaat işçisi genç, annesi ve ağabeyi öldürüp mezarlıkta intihar etti
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Hatice Kaplan, Murat Kaplan, İntihar, İnşaat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İnşaat işçisi genç, annesi ve ağabeyi öldürüp mezarlıkta intihar etti - Son Dakika


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