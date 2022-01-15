Annesine kötü davrandığı iddiasıyla öldürülen kişinin katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da annesine kötü davrandığı iddiasıyla öldürülen kişinin katil zanlısı ve 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 4 Ocak'ta Çankaya ilçesi Göktürk Mahallesi Seyran Caddesi'ndeki bir kıraathanede Hasan Hüseyin Akkuş'un ölü bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kıraathanede yaptıkları incelemede, suç aleti olduğu düşünülen çekiç buldu.

Polis, olayla ilgili Akkuş ile aralarında ortaklık ve husumet bulunan 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.C.A. ile E.D, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. O.A, S.S.A. ve M.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Annesine kötü davranıyordu"

Firari şüpheli V.A. ise 13 Ocak'ta Hollanda Caddesi'nde polis ekiplerince yakalandı. V.A'nın üzerinde tabanca, şarjör, 12 fişek ve bıçak ele geçirildi.

V.A. polise verdiği ifadesinde, Akkuş'u öldürdüğünü itiraf etti.

Kıraathaneye 3 Ocak'ta saat 20.00-21.00 sıralarında gittiğinde içeride kimsenin olmadığını belirten V.A, alt kata indiğinde Akkuş'un kanepede uyuduğunu fark ettiğini söyledi.

Akkuş'un daha önce annesine kötü davrandığını ve kadının ağladığını gördüğünü iddia eden V.A, bu duruma içerlediğini aktardı.

V.A, uyandırıp annesine yaptığı bu davranışı konuşmak istediği Akkuş'un kendisine tepki gösterdiğini, bunun üzerine iş yerindeki çekiçle yüzüne ve kafasına vurduğunu anlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.