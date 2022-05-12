Annesini vurduğu tabancayla etrafa ateş eden zanlı, bir kadını da yaraladı - Son Dakika
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Annesini vurduğu tabancayla etrafa ateş eden zanlı, bir kadını da yaraladı

12.05.2022 12:01

Kayseri'de tabancayla annesini vuran şüpheli, etrafa ateş ederken bir kadını da yaraladı.

Kayseri'de tabancayla annesini vuran şüpheli, etrafa ateş ederken bir kadını da yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Yemlik Sokak'ta H.E.K, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı annesi Ş.Y'yi tabancayla vurup etrafa ateş ederek kaçmaya başladı.

Bu sırada, Halikarnas Sokak'taki evde bulunan G.B. de kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Annesini vurduğu tabancayla etrafa ateş eden zanlı, bir kadını da yaraladı
Annesini vurduğu tabancayla etrafa ateş eden zanlı, bir kadını da yaraladı
Annesini vurduğu tabancayla etrafa ateş eden zanlı, bir kadını da yaraladı
Annesini vurduğu tabancayla etrafa ateş eden zanlı, bir kadını da yaraladı
Annesini vurduğu tabancayla etrafa ateş eden zanlı, bir kadını da yaraladı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Annesini vurduğu tabancayla etrafa ateş eden zanlı, bir kadını da yaraladı - Son Dakika


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