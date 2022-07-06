Son dakika haberleri: Annesinin yaşamını yitirmesinden sorumlu tuttuğu doktoru öldürüp, intihar etti (4)

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın, Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla öldürülmesiyle ilgili Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.