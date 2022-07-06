Son dakika haberleri: Annesinin yaşamını yitirmesinden sorumlu tuttuğu doktoru öldürüp, intihar etti (4) - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Annesinin yaşamını yitirmesinden sorumlu tuttuğu doktoru öldürüp, intihar etti (4)

06.07.2022 17:26
Son dakika haberleri: Annesinin yaşamını yitirmesinden sorumlu tuttuğu doktoru öldürüp, intihar etti (4)

Son dakika haberler... BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMASağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın, Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla öldürülmesiyle ilgili Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde...

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın, Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla öldürülmesiyle ilgili Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik de "Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini, vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz" paylaşımında bulundu.

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Sağlıkçılar Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı protesto etti: Doktora uzanan eller kırılsın Sağlıkçılar Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı protesto etti: Doktora uzanan eller kırılsın Bakan Koca'dan Doktor Ekrem Karakaya'nın Öldürülmesi ile İlgili Açıklama: 'Adli Makamlar Dehşet Saçan Canilik Konusunda Araştırmalarını Sürdürüyor' Bakan Koca'dan Doktor Ekrem Karakaya'nın Öldürülmesi ile İlgili Açıklama: 'Adli Makamlar Dehşet Saçan Canilik Konusunda Araştırmalarını Sürdürüyor'
Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Ekrem Karakaya, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Annesinin yaşamını yitirmesinden sorumlu tuttuğu doktoru öldürüp, intihar etti (4) - Son Dakika

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