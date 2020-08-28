Son dakika haberleri: Annesiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği kişiyi öldürdü - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde Y.T. (20), annesiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Sezgin Karagöz'ü (47) tabancayla öldürdü.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Emirdağ'a bağlı Aşağıpiribeyli beldesi Yeni Mahalle köy değirmeni mevkisinde meydana geldi. Sezgin Karagöz'ün kardeşinin lokantasına gelen Y.T., yanında getirdiği tabancayla Karagöz'e ateş açtı. Vücuduna mermi isabet eden Sezgin Karagöz yere yığılırken, olayı görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.Gelen sağlık ekipleri Sezgin Karagöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Karagöz'ün cenazesi yapılan incelemenin ardından Emirdağ Devlet Hastanesi morguna konuldu. Y.T. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Y.T.'nin verdiği ilk ifadesinde Sezgin Karagöz'ü annesiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

- Afyonkarahisar