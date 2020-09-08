BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN ZİYARET

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı Antakya ilçesine bağlı Ballıöz Mahallesi'nde, dün gece Hayrullah ve Zekiye Olgar çiftini evinde ziyaret etti. Çiftin çocukları Hayrunisa, İshak ve Ebrar'a oyuncak hediye eden Bakan Pakdemirli, Olgar ailesiyle sohbet etti. Pakdemirli, yangını söndürme çalışmalarını yakından takip ettiklerini, endişelenecek durum olmadığını kaydetti.

BÖLGEDE GÖREVLİ PERSONELE TEŞEKKÜR

Daha sonra Yangın Koordinasyon Merkezi'ne dönen Bakan Pakdemirli, bölgede görev yapan sağlık çalışanları ve özel harekat polisleriyle sohbet etti. Pakdemirli, bu zorlu süreçte görev alan personele teşekkür ederek, minnettar olduğunu dile getirdi.