Son dakika haberleri... Antalya Adliyesi önünde silahlar peş peşe patladı...Adliye çıkışında beklediği eski eşi ve ailesinin üzerine kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Antalya Adliyesi önünde silahlar peş peşe patladı...Adliye çıkışında beklediği eski eşi ve ailesinin üzerine kurşun yağdırdı

05.04.2022 14:18

Son dakika haberlerine göre Antalya Adliyesi önünde silahlar peş peşe patladı.

Antalya Adliyesi önünde silahlar peş peşe patladı...Adliye çıkışında beklediği eski eşi ve ailesinin üzerine kurşun yağdırdı

-Eski enişte, tekerlekli sandalyeyle geldiği adliye önünde dehşeti yaşattı

Olayda kayın birader bacağından yaralandı, abla ise sinir krizi geçirdi

ANTALYA - Antalya'da yaralama davasının görüldüğü adliye çıkışında, eski enişte kayınbiraderini bacağından tabanca ile yaraladı. Eniştenin adliye önüne tekerlekli sandalyeyle geldiği ve aile üzerine tabancayla ateş ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 10.30 sırasında Meltem Mahallesi İsmail Baha Sürelsan Caddesi, adliye arka girişinde meydana geldi. Eski eşi Onur D. tarafından daha önce pompalı tüfekle kolundan yaralanan Güllü Akman, babası Süleyman Akman, kardeşi Bilal Akman, yaralama davasının görüldüğü adliye çıkışında tabancalı saldırıya uğradı. Bir olaydan yaralı olduğu için tekerlekli sandalyeyle adliyeye gelen Onur D., Bilal Akman'ı bacağından vurdu. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adliye polisi, silah sesleri üzerine dışarı çıktı ve Onur D.'yi elinde silahla cadde ortasında gördü. Polisin, "teslim ol" çağrısına karşı gelmeyen şahıs, yere yatırılıp etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi bölgeyi şeritlerle giriş çıkışa kapattı. Bacağından yaralanan Bilal Akman, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından kardeşi yaralanan Güllü Akman, sinir krizi geçirdi ve yerlere yattı.

Tabancadan çıkan kurşunların yakındaki bir ticari taksiye de isabet ettiği görüldü. Ağabeyinin vurulduğunu gören Kübra Akman da gözyaşlarını tutamadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından bölge trafiğe açıldı. Şüpheli ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay sonrası adliye bahçesine alınan Güllü Akman ve kardeşi Kübra Akman, avukatlar tarafından teselli edildi.

Onur D.'nin annesi A.D. ise, "İçeride hiçbir gerginlik olmadı. Tanıklığım kabul edilmeyince dışarı çıktım" dedi.

Öte yandan Güllü Akman, eski eşi tarafından 30 Aralık 2021 tarihinde pompalı tüfekle kolundan yaralanmıştı.

Son dakika haberleri... Antalya Adliyesi önünde silahlar peş peşe patladı...Adliye çıkışında beklediği eski eşi ve ailesinin üzerine kurşun yağdırdı
Son dakika haberleri... Antalya Adliyesi önünde silahlar peş peşe patladı...Adliye çıkışında beklediği eski eşi ve ailesinin üzerine kurşun yağdırdı
Son dakika haberleri... Antalya Adliyesi önünde silahlar peş peşe patladı...Adliye çıkışında beklediği eski eşi ve ailesinin üzerine kurşun yağdırdı

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Antalya'da eski enişte tekerlekli sandalyeyle geldiği adliye önünde dehşeti yaşattı Antalya'da eski enişte tekerlekli sandalyeyle geldiği adliye önünde dehşeti yaşattı Antalya'da polis gibi davranarak yağma yaptıkları öne sürülen şüpheliler yakalandı Antalya'da polis gibi davranarak yağma yaptıkları öne sürülen şüpheliler yakalandı TEKERLEKLİ SANDALYEDE SAKLADIĞI TABANCAYLA ADLİYE ÇIKIŞI KURŞUN YAĞDIRDI TEKERLEKLİ SANDALYEDE SAKLADIĞI TABANCAYLA ADLİYE ÇIKIŞI KURŞUN YAĞDIRDI

Antalya, Polis, Güllü, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Antalya Adliyesi önünde silahlar peş peşe patladı...Adliye çıkışında beklediği eski eşi ve ailesinin üzerine kurşun yağdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Antalya Adliyesi önünde silahlar peş peşe patladı...Adliye çıkışında beklediği eski eşi ve ailesinin üzerine kurşun yağdırdı - Son Dakika
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