Son dakika haberleri: ANTALYA Avukatlar fiziki mesafe kuralına uymadı - Son Dakika

Son dakika haberleri: ANTALYA Avukatlar fiziki mesafe kuralına uymadı

Son dakika gelişmesine göre Avukatlar fiziki mesafe kuralına uymadıAntalya'da avukatlar, barolarla ilgili hazırlanan yasa tasarısına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Avukatlar fiziki mesafe kuralına uymadı

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Antalya'da avukatlar, barolarla ilgili hazırlanan yasa tasarısına ilişkin basın açıklaması yaptı. Baro binası önündeki açıklamada, avukatların 2 metrelik fiziki mesafe kuralına uymadıkları gözlendi.

Antalya'da yaklaşık 100 kişilik avukat grubu, barolarla ilgili hazırlanan yasa tasarısına ilişkin basın açıklaması yaptı. Baro önünde toplanan avukatlara, Antalya Barosu adına maske dağıtıldı. Açıklamaya CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek de destek verdi. Antalya Baro Başkanı Polat Balkan'ın açıklamasının ardından avukat grubu alandan ayrıldı.

Avukatların, basın açıklaması sırasında 2 metrelik fiziki mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 18:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: ANTALYA Avukatlar fiziki mesafe kuralına uymadı - Son Dakika

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