Üye Girişi
Son dakika haberleri! Antalya bölgesinde yangından etkilenen vatandaşlara psikososyal destek veriliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Antalya bölgesinde yangından etkilenen vatandaşlara psikososyal destek veriliyor

21.09.2021 10:16
Son dakika haberleri! Antalya bölgesinde yangından etkilenen vatandaşlara psikososyal destek veriliyor, System.String[]

Son dakika haberi... Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğince, Antalya bölgesindeki yangından etkilenen 50'nin üzerindeki köye gidilerek vatandaşlara psikolojik destek verildi.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğince, Antalya bölgesindeki yangından etkilenen 50'nin üzerindeki köye gidilerek vatandaşlara psikolojik destek verildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde gönüllü uzman psikolojik danışmanlar tarafından Antalya bölgesinde vatandaşlara sağlanan psikolojik destek hizmeti devam ediyor.

Orman yangınında maddi zararlarının yanında psikolojik etki de yaşayan veya travma sonrası stres görülen vatandaşlara ve çocuklara ulaşan derneğin Antalya şubesi ekipleri ile gönüllüler, psikososyal, psikolojik ilk yardım, psikolojik testler ve danışma faaliyetlerini ücretsiz sağlıyor.

"Can suyu" projesi adıyla başlatılan çalışmalarda bölgedeki 50'nin üzerinde köy ve yüzlerce vatandaşa ulaşıldı. Çalışmalar yangın bölgesinde etkilenen bütün vatandaşlara yüz yüze ulaşıncaya kadar devam edecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Antalya bölgesinde yangından etkilenen vatandaşlara psikososyal destek veriliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

SGK'nın karşılamadığı aşı, eczanelere gelmeye başladı, fiyatı 85,12 TL 10:35 SGK'nın karşılamadığı aşı, eczanelere gelmeye başladı, fiyatı 85,12 TL Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu 10:19 Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu Şaka yapmak isteyen amca, scooter kullanan yeğenin yaralanmasına sebep oldu! Havaya savrulduğu anlar kamerada 10:12 Şaka yapmak isteyen amca, scooter kullanan yeğenin yaralanmasına sebep oldu! Havaya savrulduğu anlar kamerada
Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu 09:32 Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu İdlib'de artan saldırılar sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası ihtimali endişe yarattı 09:09 İdlib'de artan saldırılar sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası ihtimali endişe yarattı Su kuyusundan su alma sebebiyle çıkan tartışmada hayatını kaybetti! Ardında bir çocuğuyla hamile eşi kaldı 08:34 Su kuyusundan su alma sebebiyle çıkan tartışmada hayatını kaybetti! Ardında bir çocuğuyla hamile eşi kaldı
Validebağ Korusu'na iş makineleri girdi, gönüllülerle görevliler arasında arbede yaşandı 08:21 Validebağ Korusu'na iş makineleri girdi, gönüllülerle görevliler arasında arbede yaşandı Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari 22:46 Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari "Bakımsızsın" yorumlarına isyan etti: Yapmayın bunu

Son Dakika Haberleri
10:35 Son dakika: Dolar güne düşüşle başladı, 8,63'ten alıcıyla buluşuyor
10:34 SGK'nın karşılamadığı aşı, eczanelere gelmeye başladı, fiyatı 85,12 TL
10:25 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz aşı ile ilgili verileri paylaştı: Yüzde 50'yi geçtik
10:22 Vitor Pereira'dan olay açıklama! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü tamamen çizdi
10:19 Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu
10:14 Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca "Barınamıyoruz Hareketi" başlattı
10:12 Şaka yapmak isteyen amca, scooter kullanan yeğenin yaralanmasına sebep oldu! Havaya savrulduğu anlar kamerada
09:53 Yurt genelinde soğuk hava etkisinde olacak! Doğu Karadeniz'de kar yağışı görülecek
09:52 Son dakika magazin haberleri! Magazin gündemindeki son gelişmeler
09:31 Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu
Son dakika: Dolar güne düşüşle başladı, 8,63'ten alıcıyla buluşuyor Son dakika: Dolar güne düşüşle başladı, 8,63'ten alıcıyla buluşuyor         
10:36
Vitor Pereira'dan olay açıklama! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü tamamen çizdi Vitor Pereira'dan olay açıklama! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü tamamen çizdi         
10:23
Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca "Barınamıyoruz Hareketi" başlattı         
10:15
Yurt genelinde soğuk hava etkisinde olacak! Doğu Karadeniz'de kar yağışı görülecek Yurt genelinde soğuk hava etkisinde olacak! Doğu Karadeniz'de kar yağışı görülecek         
09:54
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Kılıçdaroğlu'nun tartışma yaratan HDP sözlerine, İYİ Parti'den tam destek: Meşrudur Kılıçdaroğlu'nun tartışma yaratan HDP sözlerine, İYİ Parti'den tam destek: Meşrudur         
09:08
Camdaki Kız Camdaki Kız "Hayri" yeni bölüm fragmanında görüldü         
08:25
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci hakkındaki hırsızlık iddiası ağızları açık bıraktı Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci hakkındaki hırsızlık iddiası ağızları açık bıraktı         
21:22
Amirleri her şeyi kaydetti! Soygun ihbarına gitmesi gereken polisler, ekip otosunda cinsel ilişkiye girdi Amirleri her şeyi kaydetti! Soygun ihbarına gitmesi gereken polisler, ekip otosunda cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Sıfır otomobillerde Sıfır otomobillerde "stokçuluk" iddialarına hem firmadan hem de Honda'dan peş peşe yanıt         
19:29
Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler         
18:50
Zonguldak'ta Zonguldak'ta "koruyucu etkiyi azaltacak" şekilde aşı yapılan vatandaşlar yeniden aşı olacak         
18:30
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil         
15:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti         
14:43
1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu 1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu         
14:31
Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 10:43:05. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Antalya bölgesinde yangından etkilenen vatandaşlara psikososyal destek veriliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement