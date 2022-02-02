Son dakika haberleri: Antalya'da 10 uyuşturucu operasyonunda 17 gözaltı - Son Dakika

ANTALYA'da Narkotim ekipleri tarafından düzenlenen bir hafta içerisinde düzenlenen 10 operasyonda 12 kilo 750 gram esrar maddesi, 2 kilo 50 gram eroin ile çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken, 17 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan toplam 10 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 12 kilo 750 gram esrar maddesi, 2 kilo 50 gram eroin, 9 bin 280 adet ecstasy, 652 gram metamfetamin, 202 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 5 hassas terazi, 1 silah ve 6 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 200 TL ele geçirildi. İfadesi alınan şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldı.