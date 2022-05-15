2 kişinin ölümüyle sonuçlanan gaz sızıntısında işleme müdürü tutuklandı - Son Dakika
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2 kişinin ölümüyle sonuçlanan gaz sızıntısında işleme müdürü tutuklandı

15.05.2022 09:34

2 kişinin ölümüyle sonuçlanan gaz sızıntısında işleme müdürü tutuklandı Antalya'da 2 kişinin ölümü 13 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan gaz sıkıntısı sonrası gözaltına alınan fabrikanın ortağı ve aynı zamanda işleme müdürü olan şüpheli tutuklandı.

2 kişinin ölümüyle sonuçlanan gaz sızıntısında işleme müdürü tutuklandı

ANTALYA - Antalya'da 2 kişinin ölümü 13 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan gaz sıkıntısı sonrası gözaltına alınan fabrikanın ortağı ve aynı zamanda işleme müdürü olan şüpheli tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 16.30 sırasında Antalya Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımdaki kimyasal gübre üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Kimyasal maddelerden sızan gaz nedeniyle fabrikadaki işçilerin rahatsızlanması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Yoğun gaza maruz kalan 5 işçi fabrikada baygınlık geçirdi. İşçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ferhat Ertuğrul ve Emrah Yiğit'in hayatını kaybettiğini belirlerken, 3 işçiyi ise ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Gazdan hafif etkilenen diğer işçiler ise dışarı çıkarıldı. Diğer işçilere ambulanslarda müdahalede bulunuldu.

Olaya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonuçlandı. Aynı gün nöbetçi Antalya savcısı tarafından bilirkişi eşliğinde olay yerinde yapılan inceleme ve soruşturma çerçevesinde yine aynı gün gözaltına alınan işletme ortağı ve aynı zamanda işletme müdürü olan ismi açıklanmayan şüpheli Antalya nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Taksirle Birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 kişinin ölümüyle sonuçlanan gaz sızıntısında işleme müdürü tutuklandı
2 kişinin ölümüyle sonuçlanan gaz sızıntısında işleme müdürü tutuklandı
2 kişinin ölümüyle sonuçlanan gaz sızıntısında işleme müdürü tutuklandı
2 kişinin ölümüyle sonuçlanan gaz sızıntısında işleme müdürü tutuklandı
2 kişinin ölümüyle sonuçlanan gaz sızıntısında işleme müdürü tutuklandı
2 kişinin ölümüyle sonuçlanan gaz sızıntısında işleme müdürü tutuklandı
2 kişinin ölümüyle sonuçlanan gaz sızıntısında işleme müdürü tutuklandı
2 kişinin ölümüyle sonuçlanan gaz sızıntısında işleme müdürü tutuklandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan gaz sızıntısında işleme müdürü tutuklandı - Son Dakika


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