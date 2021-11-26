Son dakika haber: ANTALYA'DA 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGAYA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, husumetli 2 grup arasında çıkan, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Y.A. tutuklanırken, A.B. ve G.G. de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Manavgat'ta aralarında husumet bulunan 2 grup, önceki gece saat 23.00 sıralarında, Sorgun Parkı'nda karşılaştı. Çıkan kavgada Y.A., ruhsatsız tabancasıyla O.A.'yı sağ, B.O.'yu sol bacağından yaralayıp, otomobille kaçtı. O.A. ve B.O., arkadaşları tarafından ilçedeki özel hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

VURDUĞUNU İTİRAF ETTİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Y.A., A.B. ve G.G. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilerden Y.A., tabancayla ateş ettiğini itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Y.A. 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.B. ve G.G. de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.