Son dakika haberleri! Antalya'da 3 gün önce kayıp ihbarı yapılan kişi bulundu - Son Dakika

Antalya'da kayıp ihbarı yapılan ve aracı yol kenarında çalışır vaziyette duran kişi, bulundu

Kayıp ihbarının ardından hakkında arama çalışması başlatılan Onur Uygun (37), sabah saatlerinde aradığı ailesine, Antalya- Alanya arasında bir akaryakıt istasyonunda olduğunu söyledi.

İstasyona giden aile, Uygun'u evine getirdi, durumu polise bildirdi.

Uygun ile evinde görüşen ekipler, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olan Uygun'un, kaçırıldığından şüpheleniliyor.

Aksu ilçesi Mersin-Antalya kara yolunda çalışır durumdaki otomobilin uzun süredir park halinde olduğunu fark edenlerin durumu 6 Haziran'da polise bildirmesi üzerine çalışma başlatılmıştı. Polis yaptığı incelemede, aracın kayıp olarak aranan Onur Uygun'a ait olduğunu belirlemişti.