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ANTALYA'DA 3 KİLO KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ: 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA - Son Dakika

ANTALYA'DA 3 KİLO KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ: 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

08.11.2021 19:37

ANTALYA'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan jandarma ekipleri, A.A. adlı şüpheliyi yerleştiği otel odasında 3 kilo esrar maddesi ile yakaladı.

ANTALYA'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan jandarma ekipleri, A.A. adlı şüpheliyi yerleştiği otel odasında 3 kilo esrar maddesi ile yakaladı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, A.A. adlı şüphelinin başka bir ilden uyuşturucu madde getirerek Antalya'da satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Antalya'ya geldiği belirlenen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından takibe alındı.A.A.?nın il merkezindeki bir otele yerleştiğinin tespit edilmesi üzerine alınan arama kararı ile bugün operasyon düzenlendi. A.A.?nın konakladığı otel odasında Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ile ortak yapılan aramada, şüphelinin sırt çantasında 3 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, A.A. gözaltına alındı.

ANTALYA'DA 3 KİLO KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ: 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
ANTALYA'DA 3 KİLO KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ: 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
ANTALYA'DA 3 KİLO KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ: 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
ANTALYA'DA 3 KİLO KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ: 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Uyuşturucu, Jandarma, Antalya, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA 3 KİLO KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ: 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANTALYA'DA 3 KİLO KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ: 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA - Son Dakika
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