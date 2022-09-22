Son dakika haberleri | ANTALYA'DA 3 SAATTE SÖNDÜRÜLEN YANGIN YENİDEN BAŞLADI - Son Dakika
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Son dakika haberleri | ANTALYA'DA 3 SAATTE SÖNDÜRÜLEN YANGIN YENİDEN BAŞLADI

22.09.2022 14:51

Son dakika haberler: Antalya'da çay kenarındaki sazlık ve ağaçlıkta çıkan yangın, 3 saatte söndürüldü (3)Antalya'nın Kaş ilçesinde, Eşen Çayı kenarında sazlık ve ağaçlıkta başlayan ve ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın yeniden alevlendi.

Antalya'da çay kenarındaki sazlık ve ağaçlıkta çıkan yangın, 3 saatte söndürüldü (3)

Antalya'nın Kaş ilçesinde, Eşen Çayı kenarında sazlık ve ağaçlıkta başlayan ve ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın yeniden alevlendi. Rüzgarın hızını artırması sonucu bölgeden alevler tekrar yükselmeye başladı. Yangına müdahale için bölgeye hava takviyesi de gönderildi. Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, 2 uçak, 2 helikopter ve 6 arazöz yangına müdahale ediyor. Şiddetli rüzgar var. Şu an tehlikeli bir durum yok, önü kesildi. Ama rüzgar yön değiştiriyor. Bu olumsuz bir durum dedi.

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Kaynak: DHA

Antalya, Eşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | ANTALYA'DA 3 SAATTE SÖNDÜRÜLEN YANGIN YENİDEN BAŞLADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | ANTALYA'DA 3 SAATTE SÖNDÜRÜLEN YANGIN YENİDEN BAŞLADI - Son Dakika
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