Son dakika haberleri | ANTALYA'DA 3 SAATTE SÖNDÜRÜLEN YANGIN YENİDEN BAŞLADI

Antalya'da çay kenarındaki sazlık ve ağaçlıkta çıkan yangın, 3 saatte söndürüldü (3)

Antalya'nın Kaş ilçesinde, Eşen Çayı kenarında sazlık ve ağaçlıkta başlayan ve ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın yeniden alevlendi. Rüzgarın hızını artırması sonucu bölgeden alevler tekrar yükselmeye başladı. Yangına müdahale için bölgeye hava takviyesi de gönderildi. Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, 2 uçak, 2 helikopter ve 6 arazöz yangına müdahale ediyor. Şiddetli rüzgar var. Şu an tehlikeli bir durum yok, önü kesildi. Ama rüzgar yön değiştiriyor. Bu olumsuz bir durum dedi.