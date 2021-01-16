Antalya'da ağaca çarpan otomobilde sıkışan 2 yaralıyı itfaiye kurtardı.
Kadir Özbey yönetimindeki ZH-894175 yabancı plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'ndan şehir merkezi istikametine giderken refüjdeki ağaca çarptı.
Özbey ve yanındaki Ayhan Aslan araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazaya tanık olan Can Erişen, araç ağaca çarptıktan sonra bir süre ön tamponu üzerine dikili şekilde ilerlediğini söyledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika