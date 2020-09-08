Son dakika haberleri! Antalya'da aranması olan şahıslara yönelik operasyon - Son Dakika

Antalya'da aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 116 personelin katıldığı operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 60 şahıs yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında yakalama emri bulunan 'asayiş ve diğer suçlardan aranan' şahısların yakalanmasına yönelik 4 Eylül'de çalışma başlatıldı. İl ve ilçelerde aranan toplam 98 şahsa yönelik, 54 ve 116 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 60 şahıs yakalanarak, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ANTALYA