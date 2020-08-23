Son dakika haberleri! Antalya'da arazi yangını - Son Dakika

Antalya'da arazi yangını

ANTALYA'da boş arazide çıkan yangında kargılık alan ve palmiye ağaçları kısa sürece yanınca çevredeki vatandaşları korkuttu. Çevredeki vatandaşlar yangın anlarını cep telefonu kamerasına kaydetti.

Yangın saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı üzerindeki boş arazide meydana geldi. Topçular Kışlası'na sınır olan boş arazide önce küçük otların yandığını görenler itfaiyeyi aradı. Bir taraftan yetkililere bilgi veren vatandaşlar, diğer yandan da cep telefonu kamerası ile yangını görüntülemeye başladı. Küçük otlardan kargılık alana sıçrayan alevler, kısa sürede palmiye araçlarını da sardı.

Belirtilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri geniş bir alana yayılan yangını yarım saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangın alanında bulunan bir araç da vatandaşların uyarısı üzerine yanmaktan son anda kurtarıldı.