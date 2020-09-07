Son dakika haberleri | Antalya'da arıza yapan tur teknesindeki 190 düzensiz göçmen yakalandı
Gelen son dakika haberine göre Antalya'da kaçak yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 190 düzensiz göçmen, tekneleri arızalanınca jandarma tarafından yakalandı.
Antalya'da kaçak yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 190 düzensiz göçmen, tekneleri arızalanınca jandarma tarafından yakalandı.
Kumluca'nın Adrasan Tatil Merkezi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen Afgan, Pakistan ve İran 190 mülteciyi taşıyan tekne sabaha karşı arıza yaptı. Adrasan sahiline yaklaşan tekneyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kıyıya yaklaşan tekneye baskın yapan jandarma aralarında çocuklarında bulunduğu mülteci grubunu, işlemlerini yapmak üzere Adrasan Jandarma Karakol Komutanlığına götürdü. - ANTALYA
Son Dakika Kamp yaptıkları otele iki kadın getirip parti yapan Foden ve Greenwood, kadro dışı bırakıldı Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişiye 20'şer yıl hapis cezası verildi Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile anlaşma sağladı Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Doğu Akdeniz ve salgın süreci gündemiyle toplandı Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama Yargıtay'dan düğün takılarıyla ilgili emsal karar: Artık erkekler de pay alabilecek Netflix'in 'Minnoşlar' filmi Türkiye'de yayından kaldırıldı MasterChef Türkiye'nin 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor "Çocuklarım koronavirüse yakalandı" diyen Maxi Lopez'e Wanda Nara'dan yanıt: Test sonuçları negatif, hepimiz iyiyiz İngiltere'de koronavirüsün etkilerine dayanamayan 17 ünlü firma iflas bayrağını çekti İkinci el otomobilde büyük tuzak: Aracın kilometresini düşürüp değerinden fazla fiyata satıyorlar Emre Belözoğlu, Cenk Tosun'un transferi için görüşmelere başladı Son Dakika! Batman, Şanlıurfa ve Erzurum'da 7 kaymakam görevden alındı Sergen Yalçın'dan Mario Balotelli itirafı: Transferini ben istemedim