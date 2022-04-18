Son dakika haberleri... Antalya'da ATV motoru ile kaza yapan iki turist yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Antalya'da ATV motoru ile kaza yapan iki turist yaralandı

18.04.2022 17:18
Son dakika haberleri... Antalya'da ATV motoru ile kaza yapan iki turist yaralandı

Son dakika haberleri: Antalya'nın Manavgat ilçesinde kiraladıkları ATV motoruyla kaza yapan iki turist yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kiraladıkları ATV motoruyla kaza yapan iki turist yaralandı.

Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde Danimarkalı turist Milda Zilaitis (22) kullandığı 07 ATH 118 plakalı ATV motorunun kontrolü kaybederek takla attı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki Remigijus Mikalauskas (43) ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberleri... Antalya'da ATV motoru ile kaza yapan iki turist yaralandı
Son dakika haberleri... Antalya'da ATV motoru ile kaza yapan iki turist yaralandı
Son dakika haberleri... Antalya'da ATV motoru ile kaza yapan iki turist yaralandı

YORUMLAR
500
Takla atan ATV'de bulunan iki turist yaralandı Takla atan ATV'de bulunan iki turist yaralandı Caddelerin kesiştiği kavşaktaki kazalara, esnafın tepkisi Caddelerin kesiştiği kavşaktaki kazalara, esnafın tepkisi

Manavgat, Antalya, turist, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Antalya'da ATV motoru ile kaza yapan iki turist yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
17:43 18 Nisan 2022 günü altının kilogramı 932 bin liraya yükseldi
17:36 İlişki terapisti Selin Karacehennem'e yöneltilen bekaret sorusuna yanıt: Sakın anlatmayın
17:30 Arda Güler herkesi geride bırakarak Avrupa'nın en iyisi oldu!
17:20 Trafik polislerinin ceza yazdı! Dayanamayıp iş yerini ateşe verdi
17:10 Dünyada en büyük cinsel organa sahip ülkeler açıklandı! Listede dikkat çeken Türkiye detayı
16:51 DEVA partisi lideri Ali Babacan: Millet İttifakı'nda değiliz
16:46 Tanzanya'da nehre düşen 6 kişiyi aç timsah yuttu! Halkın psikolojisi bozuldu
16:17 Merkez Bankası konut fiyatlarındaki rekor artışı duyurdu: İstanbul'da yüzde 106, Muğla'da yüzde 117
16:07 Ferhat Gündoğdu istifa etti, MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu
15:57 Son Dakika: 2022 yılı hac kontenjanı belli oldu! Bu yıl Türkiye'den 37 bin 770 kişi hacca gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 17:54:19. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Antalya'da ATV motoru ile kaza yapan iki turist yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement