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Antalya'da domuz avına giden avcı, domuzun saldırısına uğradı - Son Dakika

Antalya'da domuz avına giden avcı, domuzun saldırısına uğradı

13.01.2022 13:29

Antalya'da domuz avına giden avcı, domuzun saldırısına uğradıANTALYA Antalya'nın Korkuteli İlçesi'nde domuz avına çıkan bir kişi, vurmak istediği domuzun darbesine maruz kalarak adeta ölümden döndü.

Antalya'da domuz avına giden avcı, domuzun saldırısına uğradı

ANTALYA Antalya'nın Korkuteli İlçesi'nde domuz avına çıkan bir kişi, vurmak istediği domuzun darbesine maruz kalarak adeta ölümden döndü. Şahsın yardımına arkadaşları koşarken, domuz ise kaçarak izini kaybettirdi.

İlginç olay Korkuteli İlçesi Göçerler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mahallede bir grup arkadaş kar yağışının gerçekleşmesi ile domuz avına çıktı. Bir süre sonra karşılarında bir domuz olduğunu gören gruptan bir kişi, domuzu vurmak istediği sırada domuz kendisine doğru koştu. Bu arada avcının arkadaşları adamı uyararak, "Bak geliyor, bak geliyor senden taraf. Kendini kurtar" dediği görüldü. Avcı adam kaçmaya çalışsa da domuzun kendisine vurması ile adeta ölümden döndü.

Olay sonrasında yaralanan adamın yardıma arkadaşları koşarken kaçan domuz ise izini kaybettirdi. Olay anları ise bir başka avcı tarafından güvenlik cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde şahsın domuza doğru nişan aldığı ve bu sırada domuzun koşarak kendisine vurduğu ve kaçtığı görüldü.

Antalya'da domuz avına giden avcı, domuzun saldırısına uğradı
Antalya'da domuz avına giden avcı, domuzun saldırısına uğradı
Antalya'da domuz avına giden avcı, domuzun saldırısına uğradı
Antalya'da domuz avına giden avcı, domuzun saldırısına uğradı
Antalya'da domuz avına giden avcı, domuzun saldırısına uğradı
Antalya'da domuz avına giden avcı, domuzun saldırısına uğradı
Antalya'da domuz avına giden avcı, domuzun saldırısına uğradı
Antalya'da domuz avına giden avcı, domuzun saldırısına uğradı
Antalya'da domuz avına giden avcı, domuzun saldırısına uğradı

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Korkuteli, Antalya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da domuz avına giden avcı, domuzun saldırısına uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da domuz avına giden avcı, domuzun saldırısına uğradı - Son Dakika
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