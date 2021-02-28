Son dakika haberleri... Antalya'da baba ve oğlu tarafından darbedildiği öne sürülen engelli öldü - Son Dakika

Antalya'da darbedilerek ağır yaralanan engelli, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kepez ilçesinde 19 Şubat'ta çıkan kavgada baba ve oğlu tarafından darbedildiği öne sürülen yüzde 90 engelli Mümün Kara (58), tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Kara'nın cenazesi, Sütçüler Mezarlığı'na defnedildi.

Mümün Kara'nın kardeşi Abdurrahman Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağabeyinin hunharca öldürüldüğünü iddia etti.

Kara, saçma sapan bir kavga nedeniyle ağabeyini kaybettiklerini belirterek, "Çok üzgünüz. Mağduruz. Adaletin mutlaka tecelli edeceğine inanıyoruz. Esas kavgayı başlatan baba N.Y. değil, oğlu A.Y'dir. Olay yerindeki pastanenin güvenlik kameralarının incelenmesini istiyoruz. Bu kameralar incelenirse olay ortaya çıkar." diye konuştu.

Gökalp Gökkaya da dayısının yüzde 90 engelli olduğunu dile getirerek, darbedilmesinin yanlış olduğunu ifade etti.

Dayısıyla kavga eden kişilerin 20 yıldır komşu olduğunu kaydeden Gökkaya, "Engelli olduğunu bilmeme şansları yok. Tek istediğimiz adalet yerini bulsun. Herkes cezasını çeksin. Bu gibi olaylar insanlara ders olsun, kimse yaşamasın." dedi.

Bu arada, Kara'nın hayatını kaybetmesi üzerine yeniden gözaltına alınan zanlılardan A.Y, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sütçüler Caddesi'nde çıkan kavgada N.Y. ve oğlu A.Y. tarafından darbedildiği ileri sürülen Mümün Kara hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan baba oğul serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan zanlılardan N.Y. tutuklanmış, A.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.