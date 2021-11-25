Son dakika haberleri... Antalya'da bahçeye devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Değirmendere Mahallesi Mahmutseydi yolunda Y.E'nin (21) kullandığı 07 NEL 91 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten bahçeye devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri araçtakilerden M.E'nin (50) hayatını kaybettiği belirledi. Yaralanan sürücüsü ile A.K. (38) ve S.E. (49) ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.