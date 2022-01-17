Antalya'nın Serik ilçesinde 4 katlı bir apartmanda çıkan yangında hasar meydana geldi.
Serik ilçesi Orta Mahalle'de 4 katlı bir apartmanın son katında, yabancı uyruklu yaşlı kadının evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İçeride mahsur kalan yaşlı kadın ve köpeği, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken daire kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Antalya'da bir apartmanda çıkan yangında hasar oluştu - Son Dakika