Son dakika haberleri: Antalya'da bir depoda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

Antalya'da bir firmanın depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'ndeki bir firmanın deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesinden 9 itfaiye aracı ile yangına müdahale ediliyor.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye takviye ekiplerin gönderildiği öğrenildi.

Çevrede polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.