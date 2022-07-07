Antalya'da bir kaza diğerini beraberinde getirdi: 2 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da bir kaza diğerini beraberinde getirdi: 2 yaralı

07.07.2022 09:51

Antalya'da bir kaza diğerini beraberinde getirdi: 2 yaralı Kaza yapan aracı görüp panikleyen sürücü aracının kontrolünü kaybedip tıra çarptı Antalya-Manavgat karayolunda bir otomobil, önce aynı istikametteki otomobile, ardından da bir tıra arkadan çarptı.

Antalya'da bir kaza diğerini beraberinde getirdi: 2 yaralı

Kaza yapan aracı görüp panikleyen sürücü aracının kontrolünü kaybedip tıra çarptı

ANTALYA - Antalya- Manavgat karayolunda bir otomobil, önce aynı istikametteki otomobile, ardından da bir tıra arkadan çarptı. Kaza yapan otomobilleri görerek paniğe kapılan bir başka sürücü de aracıyla yolda döndükten sonra arka tarafıyla park halindeki tıra çarptı.

Kazalar, Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Antalya istikametinden gelip Manavgat istikametine gitmekte olan Saim Atmaca'nın kullandığı 07 AVC 566 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halindeki Aziz Bengül'ün kullandığı 07 LMP 80 plakalı otomobile arka sol çamurluktan çarptı. Atmaca'nın kontrolündeki araç bu çarpışmanın ardından, trafik kontrolü nedeniyle önünde duraklayan Yusuf Acar'ın kullandığı 07 NFU 44 plaka ve 07 NDZ 44 dorse plakalı tıra sağ arka kısımdan çarptı. Kamyonun arkasında araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi Kurtarma Ekibi tarafından çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyonun altına sıkışan otomobil de itfaiye ekibi tarafından kamyonun altından çıkarıldı.

Kazayı gördü panikledi

Diğer taraftan, otomobilin kamyona çarpması sırasında aynı istikamette seyir halindeki Ahmet Muhammed İnci'nin kullandığı 31 KMB 98 plakalı otomobil, sürücüsünün paniğe kapılarak ani frene basması sonucu geldiği yöne dönerek arka tarafıyla yol kenarında park halinde bulunan Murat Can'ın kullandığı 59 AEZ 896 plaka ve 59 AEM 595 dorse plakalı tıra sol arka tarafından çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan E.A. isimli çocuk yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da bir kaza diğerini beraberinde getirdi: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da bir kaza diğerini beraberinde getirdi: 2 yaralı - Son Dakika
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