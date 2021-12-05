Tunç'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Oturma odasında hareketsiz olarak bulunan Tunç'un öldüğü belirlendi.

Konuksever Mahallesi 781 Sokak'taki binada yaşayan Yavuz Tunç'u (41) bir süredir göremeyen komşuları, durumu polise bildirdi.

Antalya 'nın Muratpaşa ilçesinde, bir kişi evinde ölü bulundu.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

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