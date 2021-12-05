Son dakika haberleri... Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, bir kişi evinde ölü bulundu.
Konuksever Mahallesi 781 Sokak'taki binada yaşayan Yavuz Tunç'u (41) bir süredir göremeyen komşuları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese giden ekipler, giriş kat balkonundan eve girdi.
Oturma odasında hareketsiz olarak bulunan Tunç'un öldüğü belirlendi.
Tunç'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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