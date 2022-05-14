Bir kişinin tabancayla oynarken kuzenini öldürdüğü iddiası - Son Dakika
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Bir kişinin tabancayla oynarken kuzenini öldürdüğü iddiası

14.05.2022 14:40

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişinin tabancayla şakalaştığı iddiasıyla vurduğu kuzeni hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişinin tabancayla şakalaştığı iddiasıyla vurduğu kuzeni hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Baraj Mahallesi 5896 Sokak'taki bir müstakil evde ikamet eden Abuzer Ünder (19), ruhsatsız tabancasını temizlediği sırada yanına gelen amcasının kızı A.N. (18) tabancayı alarak şakalaşmaya başladı.

Bu sırada tabancanın ateş alması sonucu Ünder yaralandı. Yakınları tarafından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünder, yaşamını yitirdi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Ünder'in cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Morgun önünde bekleyen yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü.

Öte yandan olay sonrası gözaltına alınan A.N'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ölen gencin amcası Abidin Ünder, gazetecilere, ölen ile vuran kişilerin amca çocukları olduğunu ve olayın şakalaşma sonucu meydana geldiğini söyledi.

Tabanca ile şakanın ölüm getirdiğini ifade eden Ünder, "Şakayla bile olsa tabancayla oynanmaması gerekiyor. Allah kimseye böyle bir acı göstermesin. İnsanlar düğünde orada burada ateş etmesin, silahtan uzak dursun. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın." diye konuştu.

Bir kişinin tabancayla oynarken kuzenini öldürdüğü iddiası
Bir kişinin tabancayla oynarken kuzenini öldürdüğü iddiası
Bir kişinin tabancayla oynarken kuzenini öldürdüğü iddiası
Bir kişinin tabancayla oynarken kuzenini öldürdüğü iddiası
Bir kişinin tabancayla oynarken kuzenini öldürdüğü iddiası
Bir kişinin tabancayla oynarken kuzenini öldürdüğü iddiası

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir kişinin tabancayla oynarken kuzenini öldürdüğü iddiası - Son Dakika


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