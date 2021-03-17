Son dakika haberleri | Antalya'da bir villada ölü bulunan aynı aileden 4 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Antalya'da bir villada ölü bulunan aynı aileden 4 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alındı

17.03.2021 11:37
Son dakika haberleri | Antalya'da bir villada ölü bulunan aynı aileden 4 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alındı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'da bir villada, babası ve annesi ile kız kardeşini pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar eden kişi ile ailenin diğer üyelerinin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alındı.

Antalya'da bir villada, babası ve annesi ile kız kardeşini pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar eden kişi ile ailenin diğer üyelerinin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alındı.

Muratpaşa ilçesinde dün yaşanan olay sonrası Antalya Adli Tıp Kurumuna götürülen aynı aileden 4 kişinin cenazelerine otopsi yapıldı.

Cenazeler, buradaki işlemlerin ardından ailenin yakınlarına teslim edildi. Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen aile üyeleri, uzun süre gözyaşı döktü.

Hala Nimet Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, cinayetleri işledikten sonra intihar eden Mustafa Gider'in arkadaşlarından borç aldığını ve o parayı da kripto paraya yatırdığını ileri sürdü.

Borcunu ödeyemeyen Gider'in bunalıma girdiğini iddia eden Güler, "Çok dürüst bir çocuktu, psikolojisi de bozuk değildi. Çok yetenekliydi, neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Arkadaşından 35 bin lira borç para almış ve bitcoin oynamış. Arkadaşı da parayı acilen istemiş. Onun bunalımına girdi herhalde. Daha önce de otelde çalışırken kazandığı 250 bin lirayı ve aracını bitcoinde kaybetti." ifadelerini kullandı.

Yakınları tarafından alınan cenazeler, toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

Olay

Güzeloba Mahallesi'nde dün bir sitedeki bir villada, Mustafa Gider (40), babası Muzaffer Gider (73), annesi Gülsen Işık Gider (65) ve kız kardeşi Gamze Gider (45) silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

Polis ekibinin yaptığı araştırmada Mustafa Gider'in babasını, annesini ve kız kardeşini pompalı tüfekle vurduktan sonra intihar ettiği belirlenmişti.

Mustafa Gider, Adli Tıp, İntihar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Antalya'da bir villada ölü bulunan aynı aileden 4 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alındı - Son Dakika


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