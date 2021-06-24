Antalya'da bir cam firmasına ait fabrikanın depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi'ndeki cam üretim fabrikasının kimyasal maddelerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesinden 9 itfaiye aracı ile yangına müdahale edildi.
Çevrede polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında depo kısmı tamamen yandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Antalya'da cam fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika